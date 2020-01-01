Глава минсельхоза уходит в отставку

Оксана Бреднева возвращается в бизнес Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева уходит в отставку. 26 марта ее последний рабочий день в должности.



В беседе с Ura.ru глава минсельхоза рассказала, что возвращается в сферу бизнеса.

На пост министра Оксану Бредневу назначили в июне 2019 года. Прежний руководитель ведомства Александр Козюков перешел на работу в Россельхознадзор.



Перед Бредневой были поставлены задачи по расширению инвестиционных программ и продвижению продукции пермских аграриев. Также она должна была запустить большую краевую программу по борьбе с борщевиком.

До назначения на пост у Оксаны Бредневой был значительный опыт работы в бизнесе. В разное время она была генеральным директором ОАО «Камтэкс-Химпром», президентом ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», возглавляла ООО «Колбасовъ» и ООО УК «Гипсополимер». С декабря 2017 года руководила ООО «Тортолино».

Согласно опубликованным декларациям о доходах членов правительства Пермского края за 2019 год Оксана Бреднева стала самым богатым министром региона. Ее доход превысил 28 млн. рублей.





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