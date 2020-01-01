Елена Лодыгина журналист Судебное разбирательство по иску компании Александра Флегинского к главе Перми отложено на месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края на месяц отложил рассмотрение иска ООО «Панорама», директором которого является Александр Флегинский, к главе Перми Алексею Дёмкину. Такие данные содержатся в картотеке суда.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе Арбитражного суда Пермского края, судебное разбирательство отложено, так как стороны попросили время для предоставления дополнительных доказательств.

Напомним, ООО «Панорама» обратилось с иском в суд в январе 2021 года с требованием признать факт бездействия городской администрации в решении спора вокруг участков на ул. Новогайвинской, 118. Ответчиком по иску выступает должностное лицо — глава Перми.

Предметом спора стали девять земельных участков общей площадью 590 тыс. кв. м. Потенциальный застройщик — ООО «Панорама» — обратился в администрацию Перми с просьбой устранить противоречие в назначении территории, где Генеральным планом установлены функциональные зоны малоэтажной застройки (СТН-И), а Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) — зона Р-2 (природно-рекреационные зоны, зона лесопарков, городских лесов, отдыха). Но городские власти сменили зонирование на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р и исключили возможность застройки этой территории.

Ранее суд уже отказал ООО «Панорама» в признании незаконным изменения Генплана по бывшему полигона ВКИУ (ул. Новогайвинская, 118). Компания требовала отменить действия городских властей по смене зонирования с функциональной зоны малоэтажной застройки СТН-И на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р, что исключает возможность жилой застройки данной территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.