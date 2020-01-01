Мария Сыропятова Компании Александра Флегинского не удалось оспорить действия мэрии по смене зонирования бывшего полигона ВКИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края отказал ООО «Панорама» в признании незаконным изменения Генплана по бывшему полигона ВКИУ (ул. Новогайвинская, 118). Компания требовала отменить действия городских властей по смене зонирования с функциональной зоны малоэтажной застройки СТН-И на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р, что исключает возможность жилой застройки данной территории.

Ранее в суде ООО «Панораме» не удалось оспорить отказ администрации Перми в утверждении проекта планировки на ул. Новогайвинской, 118. Апелляция на это решение уже подана компанией.

В конце февраля 2021 года Пермская городская дума окончательно приняла изменения в Генплан, исключающие возможность жилой застройки бывшего полигона ВКИУ.

Напомним, что в 2000-х годах площадка бывшего ВКИУ была приобретена у Минобороны группой пермских предпринимателей: бывшими депутатами регионального парламента Сергеем Прохоровым и Александром Флегинским, экс-владельцами «Кама-банка» Андреем Шишкиным, Дмитрием Левитиным и Олегом Олефиренко. Рассматривались различные варианты освоения данной территории, большая часть из которых предполагала жилую застройку и строительство домов отдыха.

По данным мэрии, зоны рекреационных и специальных объектов (ТСП-Р) и экологического природного ландшафта (ТСП-ЭП) были установлены в отношении территории на ул. Новогайвинской, 118 ещё в 2010 году. Но в 2014 году решением Пермской городской думы в Генеральный план Перми были внесены изменения: для данной территории была установлена зона малоэтажной жилой застройки (СНТ-И). Однако в «тактический» документ, регламентирующий застройку территории — правила землепользования застройки, — изменения зонирования так внесены и не были.

По данным мэрии, 136 участков принадлежат частным собственникам, на части из них уже построены шесть индивидуальных домов и начато строительство ещё четырёх. Разрешение на их строительство мэрией Перми не выдавалось. Городские и краевые власти говорят, что в случае одобрения застройки бывшего полигона ВКИУ «кусочками» мэрия Перми столкнётся со значительными расходами на обеспечение жителей дорогами, детсадами и школами. Примерные затраты оценены в 7 млрд.руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.