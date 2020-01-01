Елена Лодыгина журналист В Перми не нашлось желающих отремонтировать здание городской администрации Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Управление по эксплуатации административных зданий Перми подвело итоги конкурса на проведение текущего ремонта в здании пермской мэрии на ул. Ленина, 23. Начальная — максимальная — цена контракта составила 1,338 млн руб.

Подрядчик должен провести ремонтные работы на первом этаже здания (в кабинетах 28, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 44) и в кабинете 34 на третьем этаже. Разобрать плинтуса, полы, заменить линолеум, оклеить стены обоями, провести облицовку стен, покрасить потолки, провести сантехнические и электромонтажные работы.

Все работы должны быть выполнены до сентября 2021 года. Как сказано в итоговом протоколе, на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.

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