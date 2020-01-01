Елена Лодыгина журналист Текущий ремонт пермской администрации оценили в 1,3 млн руб. Подрядчик за эти деньги заменит полы, покрасит стены и потолки Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Управление по эксплуатации административных зданий Перми 4 марта объявило аукцион на приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казённой палате работал Ф. М. Решетников» для современного использования. Текущий ремонт помещений в административном здании на ул. Ленина, 23. Начальная максимальная цена контракта составила 1,338 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен провести ремонтные работы на первом этаже здания (в кабинетах 28, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 44) и кабинет 34 на третьем этаже. Там необходимо разобрать плинтуса, полы, заменить линолеум, оклеить стены обоями, провести облицовку стен, покрасить потолки, провести сантехнические и электромонтажные работы. Все работы должны быть выполнены до сентября 2021 года.

Напомним, в 2018 году администрация Перми объявила аукцион на ремонт актового зала мэрии на 74,5 млн руб.

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