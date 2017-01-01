Актовый зал в мэрии Перми отремонтируют за 75 млн рублей

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Фото: Сергей Федосеев

Городские власти намерены отремонтировать исторический актовый зал в здании администрации Перми и заменить в нём устаревший комплекс систем оборудования.

Как сообщают в пресс-службе городской мэрии, необходимость реставрации назрела, поскольку в историческом виде зал был восстановлен уже более 15 лет назад.

Действующий комплекс систем оборудования, обеспечивающего проведение заседаний думы, предназначенного для электронного голосования, звукоусиления, видеотрансляции с пленарных заседаний, был установлен в актовом зале в 2002 году, его срок эксплуатации превышен в три раза.

На проведение всех видов работ в бюджете 2018 года предусмотрено 74,6 млн руб. Открытый конкурс для выбора подрядчика будет объявлен в ближайшее время.