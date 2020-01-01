На конкурс по выборам главы Александровского округа заявились 15 человек Среди них — бывший глава района, экс-спикер, действующие депутаты и сотрудники администрации Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Александровска Фото: Архив ИД «Компаньон»

Сегодня завершился срок подачи документов на конкурс по отбору главы Александровского муниципального округа. Заявки подали 15 человек, большая часть из которых уже пробовала свои силы на предыдущих конкурсах.

Это помощник по связям с общественностью главы администрации района, экс-министр ЖКХ Александр Щицын, директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков, глава Яйвы Владимир Белобаржевский, депутат думы Ольга Лаврова, директор МБУ «Александровская спортивная школа» Илья Караксин и заведующая хозяйством школы Елена Баянова, дежурный железнодорожной станции СвЖД Александр Круглов, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера ООО «Горно-химическая компания» Сергей Байдин, специалист по методике клубной работы МБУ «Дворец культуры» г. Кизел Гюльсина Тютина, директор ООО УК «АЛЕСК УЮТ» Константин Енин, сотрудник отдела по решению вопросов местного значения администрации Сергей Пономарёв и заведующий этим отделом Александр Попов, председатель КСП округа Татьяна Пасынкова, безработная Татьяна Старцева, бывший спикер думы Марина Зимина.

Конкурс намечен на 1 апреля. Он проходит уже в шестой раз. Но по разным причинам избрать главу не получается. Последние два конкурса не состоялись из-за кворума.

В январе депутаты изменили положения о проведении конкурса. Для проведения заседания по выборам главы необходимо присутствие не двух третей от общего числа (десять человек), а половины (то есть восьми).

По данным «Нового компаньона», ставка, вероятно, будет сделана на Ольгу Лаврову, которая участвует в конкурсе в третий раз.

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