Мария Сыропятова Начат приём заявок на аукцион по реконструкции стадиона «Прикамье» Максимальная цена аукциона составляет 244,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми начала приём заявок от участников аукциона на реконструкцию стадиона «Прикамье» в Кировском районе. Данные об этом появились на портале госзакупок.

Максимальная (начальная) цена аукциона составляет 244,7 млн руб. Заявки должны быть поданы до 9:00 5 апреля 2021 года.

В техзадании сказано, что реконструкция коснётся корпусов Б, Д и Д1 на ул. Ласьвинской, 1. Подрядчик должен заменить кровлю ледовой арены, реконструировать ограждения и трибуны. Во внутренних помещениях административного корпуса должны быть проведены отделочные работы.

Проект реконструкции разработан ООО РСМП «Энергетик», положительное заключение Госэкспертизы получено 30 апреля 2020 года. Срок выполнения работ — 11 месяцев с даты заключения контракта. При этом гарантийный срок — пять лет с даты подписания акта сдачи-приёмки.

Напомним, что предыдущие два аукциона на реконструкцию стадиона «Прикамье» не состоялись. Первый — из-за отсутствия заявок, второй — из-за несоответствия требованиям документации единственной заявки, участвовавшей в торгах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.