Мария Сыропятова
Начат приём заявок на аукцион по реконструкции стадиона «Прикамье»
Максимальная цена аукциона составляет 244,7 млн руб.
Мэрия Перми начала приём заявок от участников аукциона на реконструкцию стадиона «Прикамье» в Кировском районе. Данные об этом появились на портале госзакупок.
Максимальная (начальная) цена аукциона составляет 244,7 млн руб. Заявки должны быть поданы до 9:00 5 апреля 2021 года.
В техзадании сказано, что реконструкция коснётся корпусов Б, Д и Д1 на ул. Ласьвинской, 1. Подрядчик должен заменить кровлю ледовой арены, реконструировать ограждения и трибуны. Во внутренних помещениях административного корпуса должны быть проведены отделочные работы.
Проект реконструкции разработан ООО РСМП «Энергетик», положительное заключение Госэкспертизы получено 30 апреля 2020 года. Срок выполнения работ — 11 месяцев с даты заключения контракта. При этом гарантийный срок — пять лет с даты подписания акта сдачи-приёмки.
Напомним, что предыдущие два аукциона на реконструкцию стадиона «Прикамье» не состоялись. Первый — из-за отсутствия заявок, второй — из-за несоответствия требованиям документации единственной заявки, участвовавшей в торгах.
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