Восемь предприятий ОПК края реализуют 10 проектов диверсификации А в рамках промкооперации заключено 13 «дорожных карт» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Москве открылся XVI Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Это крупнейшее мероприятие в сфере закупок. Оргкомитет форума возглавил вице-премьер Юрий Борисов (курирует вопросы развития оборонно-промышленного комплекса).

С 1 января в России начали действовать установленные правительством страны обязательные квоты на закупку отечественной продукции. Норма призвана открыть внутренний рынок для российского производителя и уйти от практики доминирования импортных товаров и услуг. В прошлом году доля зарубежной продукции в госзакупках уже снизилась с 51% до 43%.



В работе форума принимает участие делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным. По его словам, на уровне региона реализуется целый комплекс механизмов поддержки российских производителей:



— Мы активно развиваем промкооперацию — для продвижения продукции местных производителей выстраиваем сотрудничество с крупнейшими федеральными заказчиками. На сегодня заключено 13 «дорожных карт» и соглашений с 12 корпорациями-заказчиками, в том числе с такими флагманами, как «ЛУКОЙЛ», «Уралкалий», «СИБУР».



Ведеёся работа и в части диверсификации. Сегодня восемь предприятий ОПК Пермского края реализуют 10 проектов, направленных на выпуск новой продукции. Так, НПО «Искра» занимается модернизацией газоперекачивающих агрегатов, Пермский пороховой завод — производством термопластика для разметки дорог, «ОДК-Пермские моторы» — подготовкой серийного производства, технического обслуживания и ремонта двигателей семейства ПД тягой 9-18.

На форуме «Госзаказ-2021» работает стенд края, где представлена продукция, созданная в рамках диверсификации оборонного производства.

В рамках форума Пермский край также подписал соглашение о сотрудничестве с Севастополем и банком ПАО «Промсвязьбанк».



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