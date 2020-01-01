Пермский край и «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 24 марта, подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве Пермского края и ПАО «Промсвязьбанк». Документ на площадке Форума «Госзаказ-2021» подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Соглашение рассчитано на пять лет и закрепляет намерения о совместной реализации крупных инвестиционных проектов, расширении портфеля зарплатных проектов и предоставления льготных условий ипотечного кредитования для сотрудников бюджетной сферы Прикамья, льготных программах для малого и среднего бизнеса.

Согласно документу, жители региона — работники бюджетной сферы и предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые являются участникам зарплатного проекта ПСБ получат доступ к ипотеке со сниженной ставкой до 3,99%. Это станет возможным благодаря программе «Семейная ипотека».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Для нас важно создать в регионе условия, при которых жизнь людей будет более комфортной и удобной, и при этом будет развиваться экономика. Поэтому мы расширяем сотрудничество с финансовыми организациями, в которых видим партнеров в реализации наших планов.

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