Людмила Ознобишина о докладе Дёмкина: «Рост роли общественного участия при управлении городом можно только приветствовать» Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 23 марта, на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты заслушали программы двух кандидатов на должность главы города — Алексея Дёмкина и Эдуарда Хайруллина. Эти кандидаты ранее набрали наибольшее количество голосов членов конкурсной комиссии, в состав которой входят представители краевых властей, депутатского конкурса и общественности.

После докладов депутаты задали свои вопросы обоим кандидатам. За кандидатуру Алексея Дёмкина проголосовало подавляющее большинство присутствующих — 28 депутатов.

Мы попросили пермских экспертов оценить программу Алексея Дёмкина и дать прогноз на его первые шаги в качестве главы Перми. Эксперты на площадке «Экспертный клуб» оценили политическое событие.

Юрий Хохлов, председатель Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»:

— Программа Алексея Дёмкина понятна и направлена на развитие комфортной городской среды. Вопрос будет в реализации и выстраивании конструктивного диалога не только с краевой властью, но и с общественностью, которая в Перми достаточна сильна и способна создавать конфликтные ситуации.

Людмила Ознобишина, руководитель ООО «Центр избирательных технологий», политический эксперт, политтехнолог:

— Хотелось бы отметить три акцента в выступлении Алексея Дёмкина на заседании думы. Первый — участие общественности в принятии решений. Этот привычный тезис исполняющий полномочия главы города уже подтвердил, собрав ТОСы города в максимально широком представительном составе. На мероприятии проблемы не только обсуждались, но и уже фактически обозначались их решения. Рост роли общественного участия при управлении городом можно только приветствовать. Второй месседж — это внимание окраинным частям города, который считается одним из самых территориально протяжённых в России. 70 км вдоль Камы, разделённый на две части: право- и левобережную, с большим количеством обособленных микрорайонов, с частным сектором, у которого целый «букет проблем». То, что эта «правда жизни» прозвучала в докладе вместо привычных «консолидаций усилий», заслуживает положительной оценки. Третий акцент — экологический. Это опять же для нашего города, в прошлом одного из зелёных региональных центров России, должно быть в приоритете. Конечно, ряд экспертов отметили в докладе приоритет социального «базиса» над экономическими вопросами, но опять же у муниципалов прямых рычагов влияния на состояние экономики весьма ограниченно. Совсем другое дело, когда речь идёт о создании конкурентной с другими регионами социальной сферы и комфортной среды, сферы культуры — это именно то, что является для работодателей и молодёжи конкурентным преимуществом при принятии решении о жизненном пути. С безусловным учётом экономического благополучия. И здесь работа в команде с краевыми властями имеет немаловажное значение.

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