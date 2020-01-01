Людмила Ознобишина о докладе Дёмкина: «Рост роли общественного участия при управлении городом можно только приветствовать»
Вчера, 23 марта, на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты заслушали программы двух кандидатов на должность главы города — Алексея Дёмкина и Эдуарда Хайруллина. Эти кандидаты ранее набрали наибольшее количество голосов членов конкурсной комиссии, в состав которой входят представители краевых властей, депутатского конкурса и общественности.
После докладов депутаты задали свои вопросы обоим кандидатам. За кандидатуру Алексея Дёмкина проголосовало подавляющее большинство присутствующих — 28 депутатов.
Мы попросили пермских экспертов оценить программу Алексея Дёмкина и дать прогноз на его первые шаги в качестве главы Перми. Эксперты на площадке «Экспертный клуб» оценили политическое событие.
Юрий Хохлов, председатель Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»:
— Программа Алексея Дёмкина понятна и направлена на развитие комфортной городской среды. Вопрос будет в реализации и выстраивании конструктивного диалога не только с краевой властью, но и с общественностью, которая в Перми достаточна сильна и способна создавать конфликтные ситуации.
Людмила Ознобишина, руководитель ООО «Центр избирательных технологий», политический эксперт, политтехнолог:
— Хотелось бы отметить три акцента в выступлении Алексея Дёмкина на заседании думы. Первый — участие общественности в принятии решений. Этот привычный тезис исполняющий полномочия главы города уже подтвердил, собрав ТОСы города в максимально широком представительном составе. На мероприятии проблемы не только обсуждались, но и уже фактически обозначались их решения. Рост роли общественного участия при управлении городом можно только приветствовать. Второй месседж — это внимание окраинным частям города, который считается одним из самых территориально протяжённых в России. 70 км вдоль Камы, разделённый на две части: право- и левобережную, с большим количеством обособленных микрорайонов, с частным сектором, у которого целый «букет проблем». То, что эта «правда жизни» прозвучала в докладе вместо привычных «консолидаций усилий», заслуживает положительной оценки. Третий акцент — экологический. Это опять же для нашего города, в прошлом одного из зелёных региональных центров России, должно быть в приоритете. Конечно, ряд экспертов отметили в докладе приоритет социального «базиса» над экономическими вопросами, но опять же у муниципалов прямых рычагов влияния на состояние экономики весьма ограниченно. Совсем другое дело, когда речь идёт о создании конкурентной с другими регионами социальной сферы и комфортной среды, сферы культуры — это именно то, что является для работодателей и молодёжи конкурентным преимуществом при принятии решении о жизненном пути. С безусловным учётом экономического благополучия. И здесь работа в команде с краевыми властями имеет немаловажное значение.
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