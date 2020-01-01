Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Обозначены сроки театральных фестивалей 2021 года На Лаборатории современного мюзикла планируется показ мюзикла по «Уральским сказам» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 23 марта краевой министр культуры Вячеслав Торчинский, докладывая о выполнении театрами Пермского края национального проекта «Культура», сообщил о сроках проведения театральных фестивалей на территории края в 2021 году.

Международный Дягилевский фестиваль (18+) пройдёт, как уже сообщалось, с 10 по 20 июня.

Сразу после его окончания планируется начало ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» (16+) и его главное событие — «Закат на Крестовой» (12+).

В эти же дни — в конце июня — состоится Лаборатория современного мюзикла в Театре-Театре. В качестве гостевого спектакля планируется показ детского мюзикла «Серебряное копытце» (0+) по мотивам «Уральских сказов» Павла Бажова в постановке Новоуральского театра музыки, драмы и комедии.

В сентябре в Губахе состоится фестиваль театров малых городов Пермского края «Камский» (16+). В этом же месяце, 11–16 сентября, в Кудымкаре пройдёт межрегиональный фестиваль «Сообщение» (16+), собирающий театры финно-угорских регионов.

В октябре на «Заводе Шпагина» планируется провести театральную биржу «РемПуть» (18+) под художественным руководством Владимира Гурфинкеля. Событие было намечено на 2020 год, но перенесено из-за эпидемии ковида.

По информации минкульта, фестиваль-спутник Дягилевского фестиваля — «Дягилев +» (18+) — намечен на 15–21 октября, однако в театре эту информацию не подтверждают. Очевидно, художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис хотел бы провести его позже.

Фестиваль «PostФакт» (18+), Международный фестиваль Мартина МакДонаха (18+) и балетный конкурс «Арабеск» (16+) в этом году не состоятся. Первый, по словам представителей Театра-Театра, «поставлен на паузу», второй и третий проводятся один раз в два года и уже прошли в прошлом, 2020 году.





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