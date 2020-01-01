Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Обозначены сроки театральных фестивалей 2021 года

На Лаборатории современного мюзикла планируется показ мюзикла по «Уральским сказам»

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крестовая 9

  Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 23 марта краевой министр культуры Вячеслав Торчинский, докладывая о выполнении театрами Пермского края национального проекта «Культура», сообщил о сроках проведения театральных фестивалей на территории края в 2021 году.

Международный Дягилевский фестиваль (18+) пройдёт, как уже сообщалось, с 10 по 20 июня.

Сразу после его окончания планируется начало ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» (16+) и его главное событие — «Закат на Крестовой» (12+).

В эти же дни — в конце июня — состоится Лаборатория современного мюзикла в Театре-Театре. В качестве гостевого спектакля планируется показ детского мюзикла «Серебряное копытце» (0+) по мотивам «Уральских сказов» Павла Бажова в постановке Новоуральского театра музыки, драмы и комедии.

В сентябре в Губахе состоится фестиваль театров малых городов Пермского края «Камский» (16+). В этом же месяце, 11–16 сентября, в Кудымкаре пройдёт межрегиональный фестиваль «Сообщение» (16+), собирающий театры финно-угорских регионов.

В октябре на «Заводе Шпагина» планируется провести театральную биржу «РемПуть» (18+) под художественным руководством Владимира Гурфинкеля. Событие было намечено на 2020 год, но перенесено из-за эпидемии ковида.

По информации минкульта, фестиваль-спутник Дягилевского фестиваля — «Дягилев +» (18+) — намечен на 15–21 октября, однако в театре эту информацию не подтверждают. Очевидно, художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис хотел бы провести его позже.

Фестиваль «PostФакт» (18+), Международный фестиваль Мартина МакДонаха (18+) и балетный конкурс «Арабеск» (16+) в этом году не состоятся. Первый, по словам представителей Театра-Театра, «поставлен на паузу», второй и третий проводятся один раз в два года и уже прошли в прошлом, 2020 году.


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