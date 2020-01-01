Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр открывает лабораторию мюзикла Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский академический Театр-Театр

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба Театра-Театра, летом в Перми пройдёт лаборатория для молодых композиторов и либреттистов «Резиденция ТТ», посвящённая жанру мюзикла и его новой жизни в России. Лаборатория задумывалась в рамках нового фестиваля, который художественный руководитель театра Борис Мильграм мечтает проводить в Перми, — фестиваля русского мюзикла. Проведение самого фестиваля пока под вопросом, а вот лаборатория уже объявила набор участников.

Как говорится в релизе театральной пресс-службы, «В рамках лаборатории в теории и на практике будет создана творческая территория сочинения мюзикла как уникального направления российского музыкального театра».

Это значит, что на протяжения работы лаборатории начинающие либреттисты и композиторы будут делать самостоятельные наброски будущих мюзиклов, и лучшие работы получат шанс на сценическое воплощение.

Руководителями лаборатории выступят художественный руководитель театра Борис Мильграм и театральные критики Юлия Бедерова и Олег Лоевский.

«В процессе совместной работы с приглашёнными коучами (теоретиками и практиками, критиками, исследователями, драматургами, режиссёрами, композиторами и хореографами) участники «Резиденции ТТ» смогут искать и проверять на практике как испытанные форматы, так и новый взгляд на создание спектакля, новые подходы к созданию русского мюзикла, новые авторские стратегии — профессиональные, новаторские и непредсказуемые», — говорится в релизе.

Лаборатория пройдет на базе Пермского академического Театра-Театра в июне 2021 года. Продолжительность — две недели.

Участники «Резиденции ТТ» приглашаются в Пермь по итогам конкурсного отбора на основе присланных заявок и выполненных тестовых заданий.

В течение первой лабораторной недели либреттисты и композиторы будут работать над созданием собственного эскиза на свободно выбранную тему в команде «один композитор + один либреттист» (всего десять команд) при участии приглашённых коучей. Кроме свободных тем, которые могут быть основаны в числе прочего на киносценариях, мировых бестселлерах, литературе фикшн и нон-фикшн, энциклопедиях и пр., организаторы «Резиденции ТТ» готовы предложить участникам для создания конкурсных эскизов избранные темы и сюжеты.

Из эскизов, созданных в первую неделю работы лаборатории, будут отобраны те, авторы которых продолжат работу на втором этапе, когда к каждой авторской команде присоединятся режиссёр и/или хореограф-постановщик.

По итогам второй недели будут отобраны лучшие эскизы, готовые к самостоятельной доработке в течение следующих месяцев. Они будут представлены авторами и артистами на презентации работ «Резиденции ТТ» в ноябре 2021 года.

Формат лаборатории предполагает также образовательные семинары, воркшопы, лекции, мастер-классы.

К участию в «Резиденции ТТ» приглашаются прежде всего молодые композиторы и либреттисты в возрасте до 35 лет. Руководство проекта берёт на себя расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием этой категории участников. Если участник старше 35 лет, он берёт на себя расходы, связанные с проездом. Все остальные издержки покрывает фестиваль. Участие в программе лаборатории бесплатное.

Оргкомитет «Резиденции ТТ» ждёт от кандидатов заявки, содержащие ссылки на короткие авторские произведения, связанные с жанром мюзикла: для композиторов — музыкальный фрагмент в формате pdf, для либреттистов — текстовый фрагмент (ария, акт, диалог и др.) в формате doc.

Заявки принимаются в google-форме по ссылке до 15 апреля 2021 года.

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