Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр поставит мюзикл по «Трём товарищам» Музыка и либретто пишутся специально для Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Борис Мильграм

Алексей Гущин

Театр-Театр планирует на 2021 год шесть премьер. Две из них — «Таланты и поклонники» (16+) и «Сатур» (16+) — уже состоялись. Впереди — «Мы» (16+), «Лир» (12+) и «Преступление и наказание» (12+), о которых «Новый компаньон» уже писал.

Завершит год премьера очередного драматического мюзикла. Музыкальный спектакль по культовому роману Эриха Марии Ремарка «Три товарища» (16+) специально создаётся по заказу театра.

Музыку пишет Евгений Загот, автор мюзикла «Винил» (12+), принёсшего театру пять Национальных театральных премий «Золотая маска». Либретто сочиняет Михаил Бартенев. В репертуаре театра уже четыре спектакля по его либретто: «Алые паруса» (12+), «Восемь женщин» (16+), «Доктор Живаго» (16+) и мономюзикл «Вертинский» (16+), который планируется к показу на Авиньонском театральном фестивале нынешним летом.

Ставить спектакль планирует худрук театра Борис Мильграм, художник-постановщик — Зиновий Марголин, художник по костюмам — Ольга Шаишмелашвили. Музыкальный руководитель и дирижёр — Татьяна Виноградова.

Известно, что для постановки из Москвы будут доставлены три точные реплики ретроавтомобилей.

Премьера «Трёх товарищей» планируется на декабрь.

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