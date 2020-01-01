Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мария Тихонова станет королём Лиром Солистка театра «Балет Евгения Панфилова» сыграет главную роль в пластическом спектакле Театра-Театра Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации «Нового компаньона», в Пермском академическом Театре-Театре готовится премьера танцевального спектакля «Лир» по мотивам трагедии Шекспира «Король Лир» (12+). Режиссёр-постановщик и хореограф спектакля — художественный руководитель «Свободного театра современного танца» Ксения Малинина, художник-постановщик — Лёша Лобанов (Cantos (16+) в Пермском театре оперы и балета). В роли короля Лира выступит солистка театра «Балет Евгения Панфилова» Мария Тихонова.

Дата премьеры пока не назначена, поскольку театрам трудно синхронизировать афиши. Ориентировочно первый показ спектакля планируется на апрель.

Судя по всему, вторая половина сезона-2020/2021 в Театре-Театре пройдёт в русле новых сценических интерпретаций классики. Уже 27 марта, в День театра, состоится премьера музыкального спектакля Егора Дружинина «Мы» (16+) по роману Евгения Замятина, а летом планируется премьера «Преступления и наказания» в постановке нового штатного режиссёра театра Марка Букина и художника Дмитрия Разумова («Загадочное ночное убийство собаки») (12+).

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