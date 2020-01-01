Управляющие организации Перми сегодня проведут очистку от снега 237 крыш Поделиться Поделиться Твитнуть

22 марта управляющими организациями города запланирована очистка кровель от снега и льда на 237 многоквартирных домах.

Так, в Дзержинском районе планируется очистить 64 крыши, в Свердловском — 40, в Орджоникидзевском районе — 34, в Кировском и Мотовилихинском районах — по 31, в Индустриальном районе — 19, в Ленинском районе — 18. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проверка состояния кровель на городских зданиях проводилась в минувшие выходные по поручению временно исполняющего полномочия главы Перми Алексея Дёмкина. Специалисты оценивали состояние крыш и направляли в УК и ТСЖ уведомления об устранении нарушений.

Всего в Перми по итогам обследования кровель за два дня направлены 1558 уведомлений для принятия мер.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Перми Алексей Дёмкин провёл совещание по разбору происшествия в Дзержинском районе Перми, когда в результате падения льда с кровли погибла женщина.

Он отменил выходные для глав районов и поручил обследовать все кровли в городе для недопущения повторения подобных ситуаций.









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