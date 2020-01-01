Главам районов Перми отменили выходные Им поручено обследовать все кровли домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Временно исполняющий обязанности главы Перми Алексей Дёмкин отменил выходные для глав районов и поручил им обследовать все крыши домов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

18 марта в Дзержинском и Свердловском районах произошло несколько случаев схода с крыш снега и наледи. Одно происшествие закончилось гибелью 74-летней женщины.

Алексей Дёмкин провёл экстренное совещание с участием глав районов, представителей контрольного департамента администрации Перми, прокурора города Виталия Дымолазова.

— Мы неоднократно говорили о необходимости постоянного мониторинга состояния кровель и крыш, чтобы не допустить схода снега и льда. Необходимо выработать новые механизмы взаимодействия с управляющими организациями для усиления контроля за их работой, — заявил Дёмкин.

С начала марта сотрудники городской административно-технической инспекции проверили более 4 тыс. объектов, выявлено 708 нарушений, по каждому направлены уведомления в управляющие организации. Однако подход «бумажного» реагирования недостаточен.

— Нужно продумать, как перенастроить систему, в том числе с привлечением коллег из региональных органов власти, — отметил прокурор Перми Виталий Дымолазов.

Алексей Дёмкин поручил главам районов провести дополнительные проверки:

— Обложиться бумажками, которые застрахуют от ответственности, — это неправильно. (…) До выработки действенного механизма прошу глав районов взять на личный контроль ситуацию, отменить выходные дни и производить контроль за состоянием кровель.

Все выходные будут работать штабы с участием представителей администраций районов и технической инспекции. Контроль возложен на замглавы пермской мэрии Игоря Субботина.

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