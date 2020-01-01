После гибели пермячки прокуратура начала проверки городских крыш Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокурор Перми поручил своим подчинённым в районах краевого центра организовать проверки исполнения законодательства по содержанию зданий в зимне-весенний период, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе мероприятий прокуратура даст оценку деятельности собственников зданий и управляющих организаций по очистке от снега и наледи кровель и фасадов. Проверят и как ведётся контроль за этой деятельностью со стороны контролирующих органов.

Поводом для проверок стало ЧП, случившееся 18 марта на ул. Костычева, 17. С крыши этого дома на 74-летнюю пермячку упал снег. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. По факту случившегося в СУ СКР возбудили уголовное дело.

Прокуратура Дзержинского района г. Перми взяла его расследование на контроль.

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