В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины из-за схода снега

ЧП произошло 18 марта в Дзержинском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту причинения смертельных травм 74-летней пермячке из-за падения снега с крыши многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ЧП произошло 18 марта на ул. Костычева,17 в Дзержинском районе. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники следственного управления обратились к жителям края, управляющим компаниям, ТСЖ и другим организациям с просьбой принять меры, чтобы сход снега с крыш не приводил к травмам и гибели людей.

Как сообщили в пресс-службе ИГЖН Пермского края, в Инспекцию не поступало жалоб по вопросу содержания общего имущества многоквартирного дома по ул. Костычева,17 в Перми. Однако 1 марта 2021 года Инспекция направила в адрес руководителей управляющих организаций Пермского края письма о принятии срочных мер по удалению снежных навесов и наледи на балконах и козырьках многоквартирных домов. Информация о необходимости принятия безотлагательных мер по очистке кровли многоквартирных домов от снега и сосулек была доведена до управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, а также размещена в социальных сетях и на официальном сайте Инспекции.

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