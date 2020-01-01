Инаугурация нового главы Перми может состояться 30 марта Вопрос о назначении даты принесения присяги внесён на рассмотрение в городскую думу Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Торжественная церемония принесения присяги избранного главы Перми может состояться 30 марта в Пермском ТЮЗе.

Вопрос о назначении даты и места инаугурации внесён на рассмотрение в городскую думу. Её заседание пройдёт 23 марта.

На нём же депутаты должны выбрать нового главу города. Конкурсная комиссия определила двух кандидатов, претендующих на этот пост, — это Эдуард Хайруллин и Алексей Дёмкин.

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