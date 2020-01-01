В Индустриальном районе принудительно демонтируют 23 незаконных вывески Поделиться Поделиться Твитнуть

За минувшую неделю в Индустриальном районе Перми выявили 18 незаконных вывесок — в основном на фасадах зданий на шоссе Космонавтов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Владельцам направили предупреждения об устранении нарушений в течение 10 рабочих дней. Если в срок вывески не приведут в соответствие с установленными требованиями, то их демонтируют в принудительном порядке с последующей компенсацией затрат с владельца.

В мэрии также рассказали, что до середины апреля планируют демонтировать в принудительном порядке 23 вывески на фасадах зданий на улицах Одоевского, Мира, Комбайнеров, Чердынской, Космонавта Леонова, Карпинского, шоссе Космонавтов.

Напомним, с 15 марта по 15 апреля уже проводится принудительный демонтаж 37 вывесок в Дзержинском районе.

Массовый демонтаж вывесок городские власти начали летом 2020 года. По данным администрации Перми, в реестр вывесок, подлежащих демонтажу, включены 2,6 тыс. конструкций. Все они «не соответствуют установленным требованиям». В течение 2020 года 2 тыс. из них были демонтированы предпринимателями добровольно, 150 — принудительно, 112 — стоят в планах демонтажа до конца года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.