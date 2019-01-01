Мария Сыропятова В Перми демонтируют вывески детской библиотеки, Дома учителя и церковной лавки Всего администрация требует демонтаж полутора десятков вывесок в центре города Поделиться Поделиться Твитнуть

Фасад детской библиотеки им. Кузьмина

Мария Сыропятова

Администрация Ленинского района направила требования о демонтаже более полутора десятков вывесок в центре Перми. Сведения об этом есть в специальном реестре вывесок, вывешенном на сайте горадминистрации.

Среди них 11 объектов в исторической части ул. Сибирской. Наряду с вывесками бутиков администрация Ленинского района требует демонтировать информационный стенд детской краевой библиотеки им. Л. И. Кузьмина (ул. Сибирская, 11) и надпись «Дом учителя» (ул. Сибирская, 12). Под снос также попала вывеска церковной лавки (пр. Комсомольский, 6).

В детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина рассказали, что стараются разобраться в ситуации и информационный стенд пока не демонтировали.

Мария Пластикова, заместитель директор ГБУК «ПКДБ им. Л. И. Кузьмина»:

— Для нас это, прежде всего, информационно-навигационный стенд, на котором есть наше название с основными событиями, проходящими в библиотеке. Важно, чтобы жители правильно нас идентифицировали, поскольку часто читатели путают библиотеку им. Л. И. Кузьмина с библиотекой им. А. С.Пушкина, расположенной в этом же здании.

По словам Марии Пластиковой, после получения требований о демонтаже им прислали колерный паспорт, согласно которому информационный стенд находится в правильном месте. При этом в библиотеке ранее не были осведомлены о существовании колерного паспорта здания.

Источник «Нового компаньона» в городской администрации пояснил, что в связи с празднованием 300-летия Перми ведётся работа по приведению внешнего облика города в надлежащее состояние.

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