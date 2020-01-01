Мария Сыропятова В Дзержинском районе начнут принудительный демонтаж более трёх десятков вывесок Поделиться Поделиться Твитнуть

Фасад детской библиотеки им. Кузьмина

Мария Сыропятова

Сегодня, с 15 марта, городские власти начнут принудительный демонтаж 37 вывесок, в основном в микрорайонах Парковом и Данилихе. Распоряжение об этом 9 марта подписал глава Дзержинского района Перми Александр Стяжкин.

Среди них вывески магазинов, салонов оптики, салонов красоты, мастерских по ремонту обуви. По данным мэрии Перми, на проспекте Парковом расположены 28 объектов, на ул. Плеханова — восемь, и на ул. Толмачёва — один. Анонсированные сроки демонтажа — с 15 марта по 15 апреля. В мэрии поясняют, что в адрес собственников, допустивших нарушения, направляются предупреждения о добровольном приведении вывесок в соответствие с установленными требованиями в течение 10 дней. Если собственник не реагирует, администрация района инициирует процедуру принудительного демонтажа с последующим взысканием с собственников средств на демонтаж, перемещение и хранение демонтированных вывесок.

Напомним, что массовый демонтаж вывесок городские власти начали летом 2020 года. По данным администрации Перми, в реестр вывесок, подлежащих демонтажу, включены 2,6 тыс. конструкций. Все они «не соответствуют установленным требованиям». В течение 2020 года 2 тыс. из них были демонтированы предпринимателями добровольно, 150 — принудительно, 112 — стоят в планах демонтажа до конца года. Среди добровольно демонтированных и информационные стенды краевой библиотека им. Л. И. Кузьмина.

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