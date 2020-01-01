Татьяна Сукрушева

До конца февраля детскую библиотеку обязали демонтировать информационные стенды

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вывеска библиотека Кузьмина

Фасад детской библиотеки им. Кузьмина
  Мария Сыропятова

Краевая библиотека им. Л. И. Кузьмина демонтирует информационные стенды. О достигнутых договорённостях «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что летом прошлого года в Перми была возобновлена работа по приведению вывесок в соответствие с городскими правилами благоустройства. В числе вывесок в реестре на демонтаж оказались и информационные стенды детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина.

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