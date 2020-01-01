Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» сменит главного тренера Пермский клуб возглавит Альберт Логинов Поделиться Поделиться Твитнуть

Альберт Логинов

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Пермский ХК «Молот-Прикамье» возглавит 50-летний тренер Альберт Логинов. При этом бывший главный тренер команды Александр Агеев продолжит работу в системе «Молота», сообщили в клубной пресс-службе.

Альберт Логинов родился 12 апреля 1970 года в Ижевске. Тренерскую карьеру начал в 2006 году в качестве старшего тренера ХК «Ижсталь» (г. Ижевск). С 2012 по 2015 год входил в тренерский штаб «Молота-Прикамье», вместе с которым завоевал бронзовые медали ВХЛ.

В сезоне-2016/2017 Альберт Логинов вошёл в состав тренерского штаба череповецкой «Северстали». По окончании сезона возглавил курганский ХК «Зауралье», вместе с которым дошёл до полуфинала и четвертьфинала Кубка Петрова. В сезоне-2019/2020 возглавлял новокузнецкий «Металлург». Последним местом работы тренера была ижевская «Ижсталь», которую он возглавил по ходу регулярного чемпионата.

Также в клубе помимо Александра Агеева останутся старший тренер Николай Бардин и тренер вратарей Вячеслав Седов.

Напомним, Александр Агеев возглавил «Молот-Прикамье» в прошлое летнее межсезонье. Под его руководством пермский клуб занял 25-е место регулярного чемпионата ВХЛ в сезоне-2020/2021 и не попал в плей-офф лиги.

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