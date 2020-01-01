МЧС: опасность падения снега с крыш сохраняется Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В МЧС по Пермскому краю предупредили жителей региона об опасностях из-за погодных условий. Прогноз возникновения ЧС опубликован на сайте ведомства.

В частности, из-за потепления повышается риск ДТП на дорогах и сбоев в работе общественного транспорта. Наиболее опасными будут участок федеральной автодороги М7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Уфа «Подъезд к Перми», трасса А-153 Нытва — Кудымкар, трасса Р-242 Пермь — Екатеринбург, трасса Р-243 Пермь — Киров.

Кроме того, велика вероятность возникновения несчастных случаев вследствие схода снега, наледи с крыш зданий, что представляет угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан.



В МЧС дали советы, как действовать при подобной угрозе. Так, не рекомендуется передвигаться близко к стенам зданий и под балконами, заходить за ограждения, а если сверху слышен подозрительный шум, нужно быстрее прижаться к стене здания.

Напомним, 18 марта в Дзержинском и Свердловском районах Перми произошло несколько случаев схода с крыш снега и наледи. Одно происшествие закончилось гибелью 74-летней женщины. По факту случившегося в СУ СКР возбудили уголовное дело.

Временно исполняющий обязанности главы Перми Алексей Дёмкин отменил выходные для глав районов и поручил им обследовать все крыши домов.

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