В «Теплоэнерго» меняется руководство

Тимур Филимонов возвращается в бизнес Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель ПК ГУП «Теплоэнерго» Тимур Филимонов уходит с поста и. о. директора по собственному желанию. Сегодня, 19 марта, его последний рабочий день, сообщили в пресс-службе минЖКХ. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначена Яна Кузнецова.

Тимур Филимонов сообщил «Новому компаньону», что планирует вернуться в бизнес, чтобы «завершить неоконченные проекты»

«При назначении передо мной поставили основные задачи — формирование команды и формулирование путей решения основных проблем этой непростой реформы. Они в целом выполнены», — отметил Филимонов.

«Теплоэнерго» — региональный оператор по обращению с отходами на территории Пермского края.

Отметим, что учредитель ООО ТД «Экобэст» Тимур Филимонов возглавлял «Теплоэнерго» в статусе и. о. с марта 2020 года. Он сменил на этой должности Алика Башаева, который в марте уволился также по собственному желанию.

Яна Кузнецова работает заместителем директора «Теплоэнерго» с 2020 года. В 2005 году окончила Высшую школу экономики по специальности «экономист», сообщают в пресс-службе.













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