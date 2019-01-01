Евгения Пастуховавыпускающий редактор
Будущий глава регоператора по обращению с ТКО приступил к работе в качестве заместителя
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Как стало известно «Новому компаньону», учредитель ООО ТД «Экобэст» Тимур Филимонов с сегодняшнего дня, 26 марта, работает в ПКГУП «Теплоэнерго» в должности заместителя директора. Документы на его назначение и. о. руководителя компании поступили на утверждение в министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края (учредитель компании).
Напомним, предыдущий руководитель «Теплоэнерго» (регоператор в области обращения с ТКО) Алик Башаев конце февраля оставил должность по собственному желанию.
Компанию в должности и. о. пока возглавляет Андрей Красников.
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