Магазин Zolla в Перми оштрафовали на 200 тыс руб. В торговой точке отсутствовал обеззараживатель воздуха Поделиться Поделиться Твитнуть

Районный суды наказали два магазина в Перми за отсутствие устройств по обеззараживанию воздуха. Свердловский районный суд приговорил к штрафу 200 тыс. руб. юрлицо магазина Zolla в ТЦ «Домино» (ул. Куйбышева, 85а). А Мотовилихинский районный суд присудил штраф 25 тыс. руб. за аналогичное нарушение магазину «Дюваль» (предприниматель Валерий Дюпин). Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Напомним, с начала пандемии Роспотребнадзор проводит проверки соблюдения предпринимателями противоэпидемических требований. Одно из самых распространённых нарушений — отсутствие устройств по обеззараживанию воздуха. В 2020 году на 35% по сравнению с предыдущим годом выросло количество штрафов по протоколам, составленным управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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