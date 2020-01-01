Мария Сыропятова Виталий Костарев: «Нарушают все» Руководитель Управления Роспотребназдора по Пермскому краю — о проверках, банкетах и вакцинации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

— Виталий Геннадьевич, предприниматели говорят, что строгое выполнение санитарных требований ведёт к большим убыткам. Слышала оценки, что для парикмахерской в месяц это может обходиться до 250 тыс. руб.

— Эта оценка явно завышена. Примерно раз в десять — если ориентироваться на действующие цены. Можно зайти в интернет и проверить. Даже если убрать ноль (оценить в 25 тыс. руб. — Ред.), и то будет с натяжкой. Понятно, что во время ажиотажного спроса ситуация могла быть несколько иной.

Сейчас по нашим наблюдениям большинство предпринимателей соблюдают требования. Ходил на днях в парикмахерскую в Закамске, попытался зайти без маски, так меня не пропустили! И правильно! Ношение медицинских масок в помещениях, соблюдение дистанции в полтора метра, перчатки — эти меры профилактики обязательны для всех граждан. Именно они позволяют минимизировать риск распространения инфекции. Причем не только Covid-19, но и, например, гриппа, последствия заражения которым для человека могут быть не менее серьёзными.

— А почему санитарные требования сегодня разные для бизнеса из сферы услуг? Например, парикмахеры обязаны носить одноразовые халаты и шапочки, а официанты — нет.

— Безусловно, вводимые противоэпидемические мероприятия зависят от специфики видов деятельности. Парикмахер работает в тесном контакте с клиентом. Его одежда может быть загрязнена биологическими веществами, в том числе содержащими возбудителей инфекционных заболеваний. В заведениях общепита тесного контакта персонала с посетителями нет.

— Но при этом некоторые специалисты (те же парикмахеры) часто работают на дому. Они не платят ни налоги, ни аренду, и не попадают под действие закона о правах потребителей. У вас есть какие-то полномочия в отношении этой категории?

— У нас нет возможности контролировать тех, кто работает нелегально. Мы работаем и работали с теми, кто зарегистрирован как индивидуальные предприниматели или юрлица. Но сказать, что мы вообще этим не занимаемся, тоже нельзя. Если поступит обращение, оно, конечно, будет рассмотрено. После, скорее всего, будет переадресовано по подведомственности — в минпромторг, минстрой, минсельхоз, инспекцию жилнадзора и другие ведомства, которые наделены соответствующими полномочиями.

— Проверяете ли вы самозанятых?

— Нет, не проверяем. И я, со своей стороны, рекомендовал бы всем пользоваться услугами юрлиц или ИП. Особенно когда речь идёт о кондитерских изделиях. В нашей практике была ситуация, когда торт, приготовленный на свадьбу физлицом, привёл к проблемам со здоровьем у тех, кто его ел. Люди получили острую кишечную инфекцию. Мы обязали изготовителя пройти обследование. И в итоге выяснилось, что он сам являлся её носителем, но он этого не замечал. Так что человек может быть бессимптомным носителем не только при ковиде, но и при других заболеваниях.

— А много ли таких жалоб вам поступает?

— Бывает, но это единичные случаи, и они не относятся к компетенции Роспотребнадзора. Нелегально работающий бизнес контролирует полиция и налоговая инспекция.

— Судебная практика показывает, что если у сотрудника отсутствует маска или перчатки, то штраф обычно выписывают ему. А если посетителя обслужили без маски, то санкции последуют в адрес магазина, парикмахерской или автомастерской. Почему ответственность за безответственное поведение сотрудника ложится в этом случае на бизнес?

— Если нет маски на сотруднике, то я бы составлял протокол и на него самого, и на юрлицо. Если со стороны предпринимателя всё было сделано, то тогда протокол может быть составлен только на сотрудника. Но само решение об административной ответственности принимает суд. В указе губернатора чётко сказано, что при организации работ и услуг, продаже товаров, использование масок посетителями обязательно. Если её нет, ему можно отказать в допуске. Кроме того, хотел бы обратить внимание, что в магазин площадью 20 кв.м. не должно набиваться по пятьдесят человек. Это такое же нарушение указа. По нашим наблюдениям, к вечеру персонал устаёт, и, чаще всего, отсутствие масок фиксируется именно в это время.

— К слову, об указе губернатора. Банкеты, свадьбы, юбилеи и корпоративы сейчас запрещены. Рестораторы говорят, что им не понятно, чем отличаются посиделки с друзьями от банкета. Какими критериями пользовались сотрудники Роспотребнадзора при фиксации нарушений в новогодние праздники?

— Согласно указу, в помещениях, таких как рестораны и кафе, может находиться одновременно максимум 30 человек при соблюдении требования в 1,5 кв. м на каждого. При этом есть ещё одно ограничение: досуговые мероприятия в помещениях можно проводить без согласования не более, чем на 10 человек. Кроме того, в указе есть прямой запрет на корпоративы, банкеты, юбилеи и свадьбы. На предприятиях общепита должны соблюдаться эти нормы, а также обязательно для всех ношение масок, перчаток и соблюдение 1,5 метров дистанции.

— Хорошо, в помещении кафе или ресторана может быть тридцать человек. Но как вы определяете, что идёт именно банкет?

— Критерий в данном случае только один — массовая организация мероприятий.

В практической жизни это, конечно, сложно установить. Роспотребнадзор проверял и проверяет соблюдение санитарных правил. Да, можно придумать разные способы ухода от исполнения. Но хотел бы от этого предостеречь. Ситуация остаётся сложной. Поэтому нужно понимать и соблюдать правила. Наверное, в общепите найдут способ не соблюдать, но в крупных ресторанах, в целом, требования выполняют. Могу сказать по опыту общения с переболевшими рестораторами, что у них вопросов о необходимости соблюдения противоэпидемического режима не возникает. Это сильно повышает мотивацию к соблюдению санитарных требований.

— На «Заводе Шпагина» в декабре-январе проводилось несколько досуговых мероприятий. Например, фестиваль «Просвет», «Рождественская ярмарка», «Фестиваль 12». Нормы по количеству посетителей на кв. м там явно были превышены — если не внутри, то на входе, в очередях. Вы как-то контролировали эти вещи?

— В соответствии с указом губернатора, организации уведомляют Роспотребнадзор о предстоящем мероприятии. Но разрешать или запрещать — это не входит в компетенцию ведомства. Также как и контролировать исполнение указа. Впрочем, в целях мониторинга, специалисты краевого Центра гигиены и эпидемиологии выходили на объект, но нарушений не выявили. Я лично выходил на объект и разговаривал с индивидуальным предпринимателями о правильном соблюдении антиковидных мер.

— Сколько и какие нарушения вы выявили за период новогодних праздников?

— В каникулы мы посмотрели почти 600 объектов на территории Пермского края. К сожалению, порядка 35% из них не соблюдали требования. Чаще всего, это объекты общественного питания, предприятия непродовольственной торговли и транспорта. Среди нарушений — несоблюдение масочного режима сотрудниками предприятий, отсутствие запасов масок. Также часто выявляли использование антисептиков без подтвержденного вирулицидного действия. Не все работодатели организовали обязательный входной фильтр в виде бесконтактной термометрии, не проводилась должным образом дезинфекция. Отсутствуют рециркуляторы. Проведений банкетов и корпоративов среди нарушений не зафиксировано.

— А сколько проверок было проведено краевым управлением Роспотребнадзора с начала пандемии?

— Совместно с краевым Центром гигиены и эпидемиологии мы проверили более 8 тыс. объектов. На каждом третьем объекте фиксировались нарушения. Всего управлением в адрес субъектов выдано 11 тыс. предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Помимо отсутствия масок и перчаток у персонала по-прежнему достаточно часто используются не те средства для дезинфекции. Они должны иметь регистрацию, а в назначении препарата должно быть указано «вирулицидное действие» или «воздействие на вирусы». Достаточно часто встречается и отсутствие устройств по обеззараживанию воздуха или рециркуляторов. Каких-то специальных требований к ним нет. Необходимо иметь в наличии устройства для обеззараживания воздуха, которые можно использовать в присутствии людей. Это должно быть указано в документации. Нужны именно те устройства, которые безопасны.

— Бывает так, что предприниматель устраняет нарушение во время проверки. Но оно всё равно фиксируется, и протокол отправляется в суд. Почему так происходит и можно ли этого избежать?

— Сотрудник Роспотребнадзора обязан зафиксировать нарушение. В противном случае к нему могут быть предъявлены претензии. Но нужно учитывать, что решение об административной санкции принимает суд. У предпринимателя будет возможность привести свои доводы, свидетелей или попросить представителя Роспотребнадзора подтвердить устранение нарушения. У суда, в свою очередь, есть право закрыть дело за малозначительностью, выписать предупреждение или снизить размер штрафа.

— Есть мнение, что управление Роспотребнадзора в Пермском крае составляет протоколы в основном на индивидуальных предпринимателей, в то время как более крупные игроки обычно избегают ответственности. Так ли это?

— Не согласен. Проверяем всех — и малый, и средний, и крупный бизнес. По моим наблюдениям, нарушают все. Многое зависит вовсе не от размеров бизнеса, а от конкретных исполнителей на местах. В одном магазине крупной торговой сети может все жёстко соблюдаться, а в другом магазине той же компании, наоборот, будет множество нарушений. И точно также у индивидуальных предпринимателей. Аналогичная ситуация и с промышленными предприятиями — на одних жесткие требования, а у других, наоборот, нет.

— Как вы выбираете, кого проверять?

— Ведомство проверяет объекты по жалобам, повторно там, где уже были зафиксированы нарушения, либо всех подряд, если того требует ситуация. А это, в первую очередь, места, где есть массовое скопление людей (магазины, общественный транспорт, торговые центры, заведения общепита) и т.д. Каких-то специально составленных списков нет.

— Сейчас началась вакцинация населения в Пермском крае. Если ты прошёл оба этапа, то можно ли ходить без маски и перчаток?

— Ношение масок и перчаток остается обязательным требованием, в том числе для людей, прошедших вакцинацию.

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