Мария Сыропятова Долгострой на Екатерининской, 175 повторно выставлен на продажу Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлен повторный аукцион по продаже пермского долгостроя на ул. Екатерининской, 175. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Продавцом выступает арбитражный управляющий объектов. Начальная цена составляет 259 млн руб. Дата начала торгов — 27 апреля 2021 года, дата начала приёма заявок — 22 марта.

Предмет торгов тот же, что на первом аукционе: недостроенное здание площадью 1,1 тыс. кв. м в 22 этажа и готовностью в 62%. Общая площадь земельного участка, где оно расположено, — 12,8 тыс. кв. м, территория общего пользования — 220 кв. м. Строительство дома началось ещё в 2004 году.



Напомним, что 11 марта первый аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. При это фонд защиты прав дольщиков успешно провёл аукцион на проектирование достройки объекта. Срок проектирования — 12,5 месяца. После этого региональный Фонд защиты прав дольщиков сможет получить разрешение на строительство и провести конкурс по выбору подрядчика. Максимальный срок достройки дома — три года с момента получения прав на объект. Таким образом, все три дома на Екатерининской, 175 планируется достроить до конца 2023 года. На их достройку уже заложены средства краевого бюджета.

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