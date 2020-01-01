Елена Лодыгина журналист Пермская мэрия нашла подрядчиков на обслуживание 20 автобусных маршрутов Все контракты заключены на три месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Яркими красно-белыми цветами в городском потоке транспорта выделяются новенькие автобусы

Виктор Михалев

Городское управление транспорта Перми подвело итоги шести аукционов на выполнение внутригородских пассажирских перевозок на общую сумму 189,661 млн руб. Всего было разыграно 20 маршрутов.

По итогам работы конкурсных комиссий половина контрактов досталась ООО «Дизель» на 101,067 млн руб. Перевозчик будет обслуживать маршруты №№ 68, 16, 39, 12, 54, 9, 28 , 29, 33, 38, 5, 7 и 41. Маршрут №65 достался ООО «АААвто», контракт заключён на 9,5 млн руб.

Маршруты №62 и №63 будет обслуживать предприниматель Виктор Иванов за 18,9 млн руб. Лот 66 (маршруты №№30, 40, 56, 47) получило ООО «Сити-Бас», предложившее цену в 58,2 млн руб.

В рамках контрактов подрядчики должны обеспечить пассажирские перевозки на данных маршрутах в течение трёх месяцев: с 1 апреля по 30 июня 2021 года.

В конкурсной документации сказано, что транспортные средства должны быть оснащены бортовыми навигационными устройствами, системами видеофиксации, автоинформаторами, переносными валидаторами и системой автоматизированного учёта количества пассажиров. В техзадании также прописаны требования к внешнему оформлению транспортных средств.

Напомним, прошлый год для транспортной отрасли Перми закончился с убытками в 2,039 млрд руб. Общий объём перевезённых пассажиров составил 155 млн человек, что на 24% ниже аналогичного показателя за 2019 год.





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