Мария Сыропятова Убытки бюджета Перми от транспортной реформы увеличились до 2,39 млрд руб. До этого прогнозируемая цифра составляла 2,050 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По оценке департамента транспорта администрации Перми, кассовый разрыв из-за реформы городского пассажирского транспорта составил, по итогам 2020 года, 2,39 млрд руб. Об этом 19 февраля сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании временной комиссии по контролю за организацией общественного транспорта.

При этом он отметил, что это «аналитическая цифра»: она сопоставляет данные о количестве перевезённых пассажиров и средства, которые получены в этом месяце за их перевозку. Данные по кассовым расходам считаются относительно предыдущего месяца, поэтому этот способ измерения кассового разрыва по результатам транспортной реформы немного ниже — 1,960 млрд руб.

Общий объём перевезённых пассажиров за 2020 год составил 155 млн чел., что на 24% ниже аналогичного показателя за 2019 год. При этом в Перми снижение, по данным администрации Перми, меньше, чем в других городах России. Оно варьируется в пределах 35–45%.

В мэрии также привели данные по пассажиропотоку за последние месяцы 2020 года: в ноябре он в Перми составил 13,6 млн пассажиров, в декабре — 14,7 млн пассажиров. При этом объём платы за проезд составил 274 млн руб. в ноябре и 297 млн руб. в декабре.

Напомним, в декабре прогнозируемые убытки бюджета из-за трат на общественный транспорт, по итогам всего 2020 года, оценивались в 2,050 млрд руб.

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