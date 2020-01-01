Мария Сыропятова Прогнозируемые убытки бюджета Перми от транспортной реформы увеличились на 36 млн руб. По итогам года они могут составить 2,050 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По оценке департамента транспорта администрации Перми, кассовый разрыв из-за реформы городского пассажирского транспорта вырастет до 2 млрд 50 млн руб. к концу 2020 года. Об этом рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании думского комитета по экономическому развитию.

По его словам, дефицит бюджета по итогам III квартала 2020 года уже достиг 1,3 млрд руб. Напомним, на старте реформы убытки от его проведения в городском бюджете прогнозировались в сумме 850 млн руб.

Ранее, в ходе заседания временной комиссии по контролю за организацией работы транспортной модели в Перми 16 ноября, Анатолий Путин сообщал, что за 10 месяцев 2020 года кассовый разрыв сложился в размере 1,577 млрд руб.

Тогда убытки по итогам года прогнозировались в сумме 2,014 млрд руб.

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