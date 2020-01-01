Елена Лодыгина журналист Пермские власти снова ищут перевозчиков на обслуживание 20 автобусных маршрутов Контракты будут заключаться на три месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городское управление транспорта Перми 3 марта объявило шесть аукционов на обслуживание 20 внутригородских маршрутов: №№ 33, 38, 5,7, 41, 39, 12, 54,9 , 28, 29, 30, 40, 56, 47, 68, 16, 62, 63 и 65. Общая сумма контрактов составит 189,661 млн руб.

Все контракты будут заключены на три месяца: с 1 апреля по 30 июня 2021 года.

В конкурсной документации сказано, что транспортные средства должны быть оснащены бортовыми навигационными устройствами, системами видеофиксации, автоинформаторами, переносными валидаторами и системой автоматизированного учёта количества пассажиров. В техзадании также прописаны требования к внешнему оформлению транспортных средств и содержится дизайн-макет окраски кузова в пермском зверином стиле.

Все заявки на конкурсы принимаются до 11 марта. Итоги будут подведены 15 марта.

Напомним, ранее городское управление транспорта объявило шесть аукционов на обслуживание этих же маршрутов сроком на один месяц: с 1 по 31 марта. Общая сумма контрактов составила тогда 66,098 млн руб. Однако два из шести конкурсов были признаны несостоявшимися, так как заявившиеся компании не подали ценовые заявки. После этого заказчиком было принято решение заключить контракты с ООО «Дизель».

По итогам аукционов автобусные маршруты №68, №16 обслуживает ООО «Дизель» за 13,5 млн руб. Маршруты №62, №63 достались индивидуальному предпринимателю Иванову В. А. за 7,1 млн руб. Маршрут №65 — ООО «Мега-Групп» за 3,2 млн руб.

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