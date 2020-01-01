Елена Лодыгинажурналист
Два из шести аукционов на обслуживание автобусных перевозок в Перми признаны несостоявшимися
Они затрагивают 11 городских маршрутов
Городское управление транспорта начало подведение итогов шести аукционов на обслуживание 20 автобусных маршрутов. Несостоявшимися были признаны два конкурса на обслуживание 11 маршрутов: №№ 33, 38, 5, 7, 41, 39, 12, 54, 9, 28, 29. Начальная максимальная цена контракта по этим двум лотам составила больше 20 млн руб. Но конкурсы были признаны несостоявшимися по одной и той же причине.
Как сказано в итоговом протоколе, на каждый из этих двух конкурсов поступили по две заявки, однако в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников не подал предложение о цене контракта. В департаменте транспорта Перми пояснили, что контракты по этим двум конкурсам будут заключены с тем юрлицом, которое первым подало заявку на первом этапе, то есть с ООО «Дизель».
Напомним, все контракты планировалось заключить в срок до 1 марта 2021 года. Срок исполнения контрактов — по 31 марта 2021 года.
Всего из шести аукционов городскому управлению транспорта удалось разыграть три. Так, по итогам аукциона автобусные маршруты №68, №16 будет обслуживать ООО «Дизель» за 13,5 млн руб. Маршруты №62, №63 достались индивидуальному предпринимателю Иванову В. А. за 7,1 млн руб. Маршрут №65 — ООО «Мега-Групп» за 3,2 млн руб. Ещё по одному аукциону на обслуживание маршрутов №№ 30, 40, 56, 47 итоги не подведены.
К участникам аукционов предъявлялись такие требования, как наличие транспортных средств не старше пяти лет, экологического класса не ниже «Евро-4». Общая стоимость контрактов по 20 маршрутам может составить 66,098 млн руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.