Елена Лодыгина журналист Два из шести аукционов на обслуживание автобусных перевозок в Перми признаны несостоявшимися Они затрагивают 11 городских маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городское управление транспорта начало подведение итогов шести аукционов на обслуживание 20 автобусных маршрутов. Несостоявшимися были признаны два конкурса на обслуживание 11 маршрутов: №№ 33, 38, 5, 7, 41, 39, 12, 54, 9, 28, 29. Начальная максимальная цена контракта по этим двум лотам составила больше 20 млн руб. Но конкурсы были признаны несостоявшимися по одной и той же причине.

Как сказано в итоговом протоколе, на каждый из этих двух конкурсов поступили по две заявки, однако в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников не подал предложение о цене контракта. В департаменте транспорта Перми пояснили, что контракты по этим двум конкурсам будут заключены с тем юрлицом, которое первым подало заявку на первом этапе, то есть с ООО «Дизель».

Напомним, все контракты планировалось заключить в срок до 1 марта 2021 года. Срок исполнения контрактов — по 31 марта 2021 года.

Всего из шести аукционов городскому управлению транспорта удалось разыграть три. Так, по итогам аукциона автобусные маршруты №68, №16 будет обслуживать ООО «Дизель» за 13,5 млн руб. Маршруты №62, №63 достались индивидуальному предпринимателю Иванову В. А. за 7,1 млн руб. Маршрут №65 — ООО «Мега-Групп» за 3,2 млн руб. Ещё по одному аукциону на обслуживание маршрутов №№ 30, 40, 56, 47 итоги не подведены.

К участникам аукционов предъявлялись такие требования, как наличие транспортных средств не старше пяти лет, экологического класса не ниже «Евро-4». Общая стоимость контрактов по 20 маршрутам может составить 66,098 млн руб.









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