Елена Лодыгинажурналист
Администрация Перми объявила шесть аукционов на обслуживание 20 автобусных маршрутов
Все контракты будут заключены на один месяц
Городское управление транспорта объявило шесть аукционов на обслуживание нескольких маршрутов: №№ 65, 30, 40, 56, 47, 68, 16, 39, 12, 54, 9, 28, 29, 62, 63, 33, 38, 5, 7 и 41. Все контракты будут краткосрочными: с 1 по 31 марта 2021 года. Общая стоимость всех аукционов составляет 66,098 млн руб.
В конкурсной документации указано, автобусы какого класса будут задействованы на каждом маршруте. Так, на маршруте №39 будет задействован один автобус средней вместимости. На 12-м маршруте будут задействованы пять автобусов средней вместимости в будни, три автобуса — в выходные.
На маршруте №54 будут курсировать шесть автобусов средней вместимости в будни и три — в выходные. На 9-м маршруте будет ездить один автобус малой вместимости как в будни, так и в выходные дни. На 28-м маршруте будут задействованы четыре автобуса средней вместимости в будни и три автобуса в субботу и в воскресенье.
К участникам аукционов предъявляются следующие требования: это наличие транспортных средств не старше пяти лети, экологического класса не ниже «Евро-4».
Контракты заключаются на один месяц в связи с тем, что в будущем новые контракты будут заключены на более долгий срок.
Напомним, ранее аукционы на обслуживание общественного транспорта были заблокированы Пермским УФАС по жалобам перевозчиков. Всего в антимонопольную службу поступило 60 жалоб от перевозчиков. 42 из них были признаны частично обоснованными. Пермское УФАС выдало предписание городскому управлению транспорта.
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