Елена Лодыгина журналист Администрация Перми объявила шесть аукционов на обслуживание 20 автобусных маршрутов Все контракты будут заключены на один месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Шатров

Городское управление транспорта объявило шесть аукционов на обслуживание нескольких маршрутов: №№ 65, 30, 40, 56, 47, 68, 16, 39, 12, 54, 9, 28, 29, 62, 63, 33, 38, 5, 7 и 41. Все контракты будут краткосрочными: с 1 по 31 марта 2021 года. Общая стоимость всех аукционов составляет 66,098 млн руб.

В конкурсной документации указано, автобусы какого класса будут задействованы на каждом маршруте. Так, на маршруте №39 будет задействован один автобус средней вместимости. На 12-м маршруте будут задействованы пять автобусов средней вместимости в будни, три автобуса — в выходные.

На маршруте №54 будут курсировать шесть автобусов средней вместимости в будни и три — в выходные. На 9-м маршруте будет ездить один автобус малой вместимости как в будни, так и в выходные дни. На 28-м маршруте будут задействованы четыре автобуса средней вместимости в будни и три автобуса в субботу и в воскресенье.

К участникам аукционов предъявляются следующие требования: это наличие транспортных средств не старше пяти лети, экологического класса не ниже «Евро-4».

Контракты заключаются на один месяц в связи с тем, что в будущем новые контракты будут заключены на более долгий срок.

Напомним, ранее аукционы на обслуживание общественного транспорта были заблокированы Пермским УФАС по жалобам перевозчиков. Всего в антимонопольную службу поступило 60 жалоб от перевозчиков. 42 из них были признаны частично обоснованными. Пермское УФАС выдало предписание городскому управлению транспорта.

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