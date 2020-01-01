Григорий Серёдкин Денис Галицкий оспорит строительство ЖК на месте стадиона «Молот» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский градозащитник Денис Галицкий намерен оспорить в суде застройку территории бывшего стадиона «Молот». Об этом он написал в своём аккаунте в Facebook.

«Для противодействия застройке стадиона «Молот» требуются жители отмеченного района. Лучше с детьми, а если детсадовского возраста — совсем хорошо. Для начала нужно будет запросить информацию. В перспективе — подача иска в суд (только подписать иск, вся юридическая поддержка будет предоставлена)», — поделился общественный деятель в соцсети.

Территория, которую хотят застроить, находится между двумя микрорайонами Мотовилихинского района — ДК им. Ленина и Рабочим посёлком.

«Ко мне обратились несколько жителей, живущих в районе ДК им. Ленина. Я им сказал, что нужно начать делать, чтобы помешать застроить территорию. Из Рабочего посёлка пока не было обращений. Поэтому я обратился к общественности, вдруг там есть те, кто тоже хочет принять участие. Начнём с запроса информации. Если дело дойдёт до суда, важно, чтобы человек, который подаёт иск, был в этом заинтересован. Люди хотят сохранить стадион, экологичный парк. Как раз в этих микрорайонах не хватает озеленения и спортивных сооружений, особых парков и скверов», — рассказал «Новому компаньону» градозащитник.

С 2017 года территория бывшего стадиона принадлежит девелоперу АО «ПМД». На этой территории компания планирует возвести жилой квартал и бассейн.

«Зачем дети детсадовского возраста? Помимо парков и зелёных территорий, в тех районах явный дефицит школ и детских садов. Это точно. Пусть краевые власти показывают расчёт по этим двум микрорайонам, на границе которых находится территория стадиона «Молот». И если там окажется, что всей инфраструктуры хватает, то строительство жилья не приведёт к неблагоприятным последствиям. Тогда уже можно решать: стадион нужен или жилой район», — добавил Денис Галицкий.

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