Елена Лодыгина журналист Концепцию реновации территории у «Молота» обсудят на публичных слушаниях Поделиться Поделиться Твитнуть

С заявлением о внесении изменений зоны обслуживания и деловой активности (Ц-1) путём включения в перечень подзон с высотностью 70 м и плотностью 3,73 на территории рядом с УДС «Молот» в краевую комиссию по землепользованию и застройке обратилось ООО СЗ «Молот» (входит в ГК «ПМД»).

В рамках реновации данного участка планируется построить 11 домов, бассейн с чашей 50 м и парковку на 400 машино-мест. Ранее этот вопрос обсуждался на заседании краевого градостроительного совета.

Участок ограничен улицами КИМ, Василия Соломина и Лебедева. Жилые дома и соцобъекты по проекту планируется построить к 2027 году. Также в рамках реновации предполагается реконструкция сквера за ДК им. Ленина на ул. Лебедева и бульваре Гагарина.

Однако, по мнению членов ПЗЗ, открытым остался вопрос социальной инфраструктуры. В концепции развития предусматривается строительство ещё школы и нескольких детских садов. Поэтому некоторые присутствовавшие засомневались в проработанности данной концепции.

«Достаточно абстрактные цифры», — заметили они.

Тем не менее прозвучали предположения, что по мере расселения аварийного жилья в данном районе площадки для создания социальной инфраструктуры со временем всё же появятся.

Члены ПЗЗ отправили концепцию реновации на публичные слушания, несмотря на то что им так и не были представлены конкретные цифры и схемы вовлечения новых участков под развитие социальной инфраструктуры.

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