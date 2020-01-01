Григорий Серёдкин Nordwind начнёт летать из Перми в Стамбул с 1 апреля Прямые рейсы будут выполняться раз в неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

В расписании международного аэропорта Пермь появились рейсы из Перми в Стамбул (международный аэропорт Стамбул, IST) и обратно. Полёты будет выполнять авиакомпания Nordwind.

Действие маршрута обозначено датами с 1 по 22 апреля. Вылеты назначены по четвергам. Из Перми борт будет отправляться в 03:00, а прибывать в самый крупный город Турции — в 05:20 по местному времени. Время в пути — 4 часа 20 минут. Цена на самый дешёвый билет в одну сторону составляет 7,4 тыс. руб.

Из Стамбула борт будет вылетать по средам — в 19:00 по местному времени. Цена на билет в одну сторону без багажа составляет 7,1 тыс. руб. Посадка в Перми — в 01:00 следующего дня.

Напомним, на прошлой неделе в расписании пермского аэропорта появились рейсы в киргизский город Ош. А с начала марта из Перми выполняются рейсы в столицу Кыргызстана — Бишкек.

Обращаем внимание, что с 15 марта, помимо ПЦР-теста, россиянам требуется заполнить для въезда в Турцию специальную анкету.

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