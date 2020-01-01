Григорий Серёдкин Турция обяжет россиян заполнять перед вылетом в страну онлайн-анкету Обновлённые правила въезда будут действовать с 15 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Турция с 15 марта вводит обязательные электронные анкеты для всех въезжающих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас для въезда в Турцию, помимо ПЦР-теста не старше 72 часов с момента забора материала, всем пассажирам по прилёте нужно заполнять бумажную анкету. А с 15 марта вместо бумажной анкеты вводится обязательное заполнение онлайн-формы. Она должна быть заполнена в течение 72 часов, оставшихся до поездки. Есть возможность выбрать русский язык.

Заполненную онлайн-форму нужно будет предъявить сотруднику авиакомпании перед вылетом в Турцию.

Добавим, после заполнения онлайн-анкеты всем пассажирам автоматически будет присваиваться HES-код. Это код для передвижения внутри страны. Его могут попросить предъявить при заселении в отель, на входе в ТЦ или общественный транспорт. А сейчас, для того чтобы получить данный код, нужно искать турецкую сим-карту и отправлять с неё СМС-сообщение со своими паспортными данными.

Отметим, транзитных пассажиров нововведение не касается. Им, как и прежде, нужно будет заполнить только бумажный бланк.

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