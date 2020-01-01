Мария Сыропятова Аукцион на реконструкцию стадиона «Прикамье» объявят в конце недели Начальная стоимость работ — 256 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Торги на реконструкцию стадиона «Прикамье» администрация Перми собирается объявить на этой неделе. Об этом на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами рассказала замначальника управления капитального строительства Ирина Чиркова.

Напомним, что два предыдущих аукциона не состоялись. Первый — из-за отсутствия заявок, второй — из-за несоответствия требованиям документации единственной заявки, участвовавшей в торгах.

Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе задал вопрос, есть ли риски выйти из графика реконструкции этого спортивного объекта в Кировском районе.

По словам Ирины Чирковой, управление капитального строительства продолжает поиск потенциальных подрядчиков и консультации с теми, кто собирается заявиться на торги. Она сообщила, что начальная стоимость контракта на аукционе увеличена до 256 млн руб. На первых двух она была ниже — 244,7 млн руб. Третий аукцион объявят в пятницу, 19 марта.

Напомним, в техзадании указано, что реконструкция коснётся корпусов Б, Д и Д1 на ул. Ласьвинской, 1. Подрядчик должен заменить кровлю ледовой арены, реконструировать ограждения и трибуны. Во внутренних помещениях административного корпуса должны быть проведены отделочные работы.

Проект реконструкции разработан ООО РСМП «Энергетик», положительное заключение Госэкспертизы получено 30 апреля 2020 года. Срок выполнения работ — 11 месяцев с даты заключения контракта. При этом гарантийный срок — пять лет с даты подписания акта приёмки-сдачи.

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