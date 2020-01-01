Юрий Уткин трудоустроился в НИИ Он выходит на работу с понедельника Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», бывший спикер гордумы Юрий Уткин, предположительно, займёт должность заместителя директора по медоборудованию в «Уральском научно-исследовательском институте композиционных материалов». К новым обязанностям он якобы приступает с понедельника.

Юрий Уткин на звонки не ответил, его помощник сказал, что «не владеет информацией по этому поводу».

Напомним, бывший спикер гордумы Перми Юрий Уткин в понедельник написал заявление о переходе на не освобождённую основу. Это значит, что теперь он будет работать без зарплаты. По информации «Коммерсанта-Прикамье», это связано с тем, что он нашёл другую работу. В ноябре депутаты отстранили Уткина от должности спикера. Он пытался оспорить это решение в суде, однако и Ленинский, и Пермский краевой суды признали отставку законной. В результате отстранения с поста председателя он заметно потерял в доходе.





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