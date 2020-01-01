Юрий Уткин отказался от зарплаты Он написал заявление о сложении полномочий депутата на постоянной основе Поделиться Поделиться Твитнуть

Юрий Уткин

Константин Долгановский

Бывший спикер гордумы Перми Юрий Уткин вчера написал заявление о переходе на неосвобождённую основу. Это значит, что теперь он будет работать без зарплаты. Как поясняет источник в думе, вчера был его последний рабочий день в качестве «постоянного» депутата. По информации «Коммерсанта-Прикамье», это связано с тем, что он нашёл другую работу.

Таким образом, сейчас в гордуме на постоянной основе работают только исполняющий полномочия спикера Дмитрий Малютин и зампредседателя Наталья Мельник.

Напомним, в ноябре депутаты отстранили Уткина от должности спикера. Он пытался оспорить это решение в суде, однако и Ленинский, и Пермский краевой суды признали отставку законной. В результате отстранения с поста председателя он заметно потерял в доходе.

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