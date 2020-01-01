Краевая инвестпрограмма исполнена на 40% Сообщил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году на реализацию адресной инвестиционной программы (АИП) Пермского края в части объектов инфраструктуры из краевого бюджета было выделено 4,3 млрд руб. Из них потрачено 1,7 млрд руб., что составляет 40% от плана. Об этом во вторник, 16 марта, на комитете по развитию инфраструктуры сообщил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

В 2020 год было завершено строительство 11 объектов. Наибольший процент исполнения — по программам «Безопасный регион» (56%), «Образование и молодёжная политика» (50%), «Качественное здравоохранение» (48%).



В рамках доклада Колмогоров озвучил информацию по семи ключевым объектам инфраструктуры, которые на данный момент реализуются в крае. Лучше всего идёт процесс строительства нового учебного корпуса и реставрации главного здания КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова». Запланированные средства «выбраны» на 26%.



Расходы на реставрацию учебного корпуса колледжа им. Н. Г. Славянова исполнены на 6,5%.



По галерее «освоено» только 0,3 % средств, предусмотренных в АИП, поскольку подрядчик — АО «ЛимакМаращСтрой» — появился только в марте.



Строительство краевой музыкальной школы и многофункционального комплекса «Энергия» исполнено на 0%. Оба объекта пока находятся на стадии разработки ПСД.

Депутаты раскритиковали традиционно низкие показатели исполнения инвестпрограммы.

«В чём проблема? Мы не дотягиваем до тех показателей, которые хотели бы видеть? Неправильно планируем? Заявляем большой ресурс, но не используем его, не можем выполнить. Или же есть какие-то системные проблемы, которые вы уже изучили? Мы подобного рода планы слышим каждый год. Ситуация не та, на которую мы рассчитываем», — поинтересовался глава комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин.

Министр строительства Андрей Колмогоров ответил, что «проблема одна — это наличие проектно-сметной документации». В ходе обсуждения было принято решение предложить правительству создать учреждение, которое будет заниматься вопросами проектирования.

С дорожными стройками ситуация обстоит лучше.

По словам министра транспорта Андрея Алякринского, обход Чусового готов на 90%, «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» (первый этап, 1,5 км) — на 54%. Объект будет введён 31 декабря 2021 года.

Кроме этого, на данный момент ведутся подготовительные работы по строительству дополнительных полос в сторону подъёма на автомобильную дорогу Полазна — Чусовой в Чусовском районе. Объект будет введён 31 декабря 2021 года.

В стадии подготовительных работ находится 15 объектов. В частности, реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Свиязева до ул. Промышленной со строительством транспортной развязки в двух уровнях. В 2021 году планируется завершить этап изъятия земельных участков. Ввод объекта запланирован на 2027 год. Строительство дополнительных связей промышленного угла «Осенцы» завершится в 2024 году, однако сейчас ведутся работы по возможности ввода объекта уже в 2022 году.

На проект перехода ул. Старцева (пр. Октябрят — ул. Целинная) до третьего квартала 2021 года ожидается заключение Госэкспертизы. Ввод первого этапа — от ул. Уинской до пл. Восстания — состоится в 2023 году, а второго этапа — от пл. Восстания до ул. Целинной — в 2029-м.

Кроме этого, ведутся работы по поиску инвестора и привлечению федеральных средств для строительства третьего моста через Каму в створе ул. Крисанова. Период реализации — 2022–2027 годы. Процент технической готовности мостового перехода через р. Чусовую составляет 5,67%. Срок ввода нового моста (без подходов и транспортных развязок) — 2022 год.

Первый этап работ по строительству ул. Строителей (от ул. Куфонина до ул. Вишерской) на данный момент завершён на 56%. Работы будут закончены в четвёртом квартале 2021 года. Второй этап (от ул. Вишерской до ул. Папанинцев) сейчас находится на стадии госэкспертизы. По участку третьего и четвёртого этапов (от ул. Папанинцев до ул. Стахановской) проводятся торги на проведение проектно-изыскательских работ. Объект планируется сдать в 2027 году.

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