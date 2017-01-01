Максим Решетников: краю нужен собственный проектировщик в сфере гражданского строительства
Губернатор прокомментировал возможные риски при реализации крупных строек
Отвечая на вопросы депутатов после своего бюджетного послания сегодня, 24 октября, Максим Решетников прокомментировал низкий процент исполнения адресной инвестиционной программы, а также потенциальные риски её исполнения в будущем.
Его этот вопрос «беспокоит так же сильно», как и депутатов. Уже выделили отдельно должность министра строительства, предусмотрели «укрепление УКСа» кадрами: «Мы вкладываем в стройку 36 млрд руб., и (нельзя) экономить 20 млн руб. на людях, которые нам должны вовремя, качественно и в сроки обеспечить (реализацию проектов)». И все предложения по укреплению, в том числе кадровые, он готов рассмотреть.
В перспективе он также видит риски. Две трети из них — на этапе выбора «правильных параметров проектирования». При разработке проектов художественной галереи и инфекционной больницы власти опробовали этот этап, «когда мы достаточно глубоко смотрим, что мы хотим, делаем ТО, смотрим аналогии и потом входим в проект». И это правильно, считает глава региона.
Другой момент — экспертиза. «Мы видим, что плановые сроки по экспертизе затягиваются. И здесь я не склонен обвинять экспертизу в том, что они запятые смотрят. Скорее, это вопрос качества проектирования и качества изысканий, который у нас есть. Даже детская поликлиника в Орджоникидзевском районе. Первая «сдвижка»из-за чего пошла — фундаменты не выдержали. Там реально не была нормально сделана геология».
И по линии проектирования краю надо двигаться к развитию своих мощностей. И привёл в пример минтранс, который в прошлом году, выкупив 100% акций ООО «Уральский институт» дорожного проектирования, зарегистрировал на его базе ГБУ «Управление автодорожного проектирования». Сейчас, по словам Решетникова, министерство «накачивает его средствами исследования по геологии и так далее: «Совсем иное качество (проектирования) получается». Всё ведущие субъекты Федерации, которые много строят, пошли по этой схеме.
Наконец, ещё один сложный вопрос — собственно строительство. И если по линии строительства школ, садиков и поликлиник пул подрядчиков более менее сформирован (но они в то же время заявляют, что на новые объекты выходить не могут, поскольку загружены), то по крупным стройкам вопрос открыт.
Проект по строительству художественной галереи оценивается предварительно в 4,5 млрд руб. И краю надо «искать кого-то очень крупного и сюда затаскивать». «При этом мы не можем сказать, что нам достаточно только свистнуть и очередь выстроится, — отметил глава региона. — Такого нет. Поэтому мы заранее не раскрываем все сметы и все условия. Говорим, чтобы смотрели, изучали, конкурс будет объявлен через, допустим, месяц. И инфекционная больница такая же дорогая, и новая сцена оперного будет дорогой. С другой стороны, есть опыт зоопарка. Тоже, казалось бы, взяли крупную компанию «РЖД-строй», и сколько проблем сейчас имеем».
Иными словами, для того чтобы снизить риски, нужно укреплять УКС, укреплять минстрой, постоянно вести диалог и быть открытым, резюмировал Решетников. «И мы этого добились уже. Сейчас нет ощущения, что у нас можно проскочить на халяву. Спрос с подрядчиков очень высокий. При каждом расторжении контрактов я требую, чтобы в обязательном порядке применялись штрафные санкции. Или были обращения в суды. Чтобы не было такого: пришёл, попробовал, (не получилось), ну, ладно, и убежал. Как с нас жёстко требуют оплату выполненных работ, так и мы должны жёстко требовать выполнения обязательств по госконтрактам».