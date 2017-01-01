Максим Решетников: краю нужен собственный проектировщик в сфере гражданского строительства Губернатор прокомментировал возможные риски при реализации крупных строек

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Фото: Константин Долгановский

Отвечая на вопросы депутатов после своего бюджетного послания сегодня, 24 октября, Максим Решетников прокомментировал низкий процент исполнения адресной инвестиционной программы, а также потенциальные риски её исполнения в будущем.

Его этот вопрос «беспокоит так же сильно», как и депутатов. Уже выделили отдельно должность министра строительства, предусмотрели «укрепление УКСа» кадрами: «Мы вкладываем в стройку 36 млрд руб., и (нельзя) экономить 20 млн руб. на людях, которые нам должны вовремя, качественно и в сроки обеспечить (реализацию проектов)». И все предложения по укреплению, в том числе кадровые, он готов рассмотреть.

В перспективе он также видит риски. Две трети из них — на этапе выбора «правильных параметров проектирования». При разработке проектов художественной галереи и инфекционной больницы власти опробовали этот этап, «когда мы достаточно глубоко смотрим, что мы хотим, делаем ТО, смотрим аналогии и потом входим в проект». И это правильно, считает глава региона.

Другой момент — экспертиза. «Мы видим, что плановые сроки по экспертизе затягиваются. И здесь я не склонен обвинять экспертизу в том, что они запятые смотрят. Скорее, это вопрос качества проектирования и качества изысканий, который у нас есть. Даже детская поликлиника в Орджоникидзевском районе. Первая «сдвижка»из-за чего пошла — фундаменты не выдержали. Там реально не была нормально сделана геология».

И по линии проектирования краю надо двигаться к развитию своих мощностей. И привёл в пример минтранс, который в прошлом году, выкупив 100% акций ООО «Уральский институт» дорожного проектирования, зарегистрировал на его базе ГБУ «Управление автодорожного проектирования». Сейчас, по словам Решетникова, министерство «накачивает его средствами исследования по геологии и так далее: «Совсем иное качество (проектирования) получается». Всё ведущие субъекты Федерации, которые много строят, пошли по этой схеме.

Наконец, ещё один сложный вопрос — собственно строительство. И если по линии строительства школ, садиков и поликлиник пул подрядчиков более менее сформирован (но они в то же время заявляют, что на новые объекты выходить не могут, поскольку загружены), то по крупным стройкам вопрос открыт.

Проект по строительству художественной галереи оценивается предварительно в 4,5 млрд руб. И краю надо «искать кого-то очень крупного и сюда затаскивать». «При этом мы не можем сказать, что нам достаточно только свистнуть и очередь выстроится, — отметил глава региона. — Такого нет. Поэтому мы заранее не раскрываем все сметы и все условия. Говорим, чтобы смотрели, изучали, конкурс будет объявлен через, допустим, месяц. И инфекционная больница такая же дорогая, и новая сцена оперного будет дорогой. С другой стороны, есть опыт зоопарка. Тоже, казалось бы, взяли крупную компанию «РЖД-строй», и сколько проблем сейчас имеем».

Иными словами, для того чтобы снизить риски, нужно укреплять УКС, укреплять минстрой, постоянно вести диалог и быть открытым, резюмировал Решетников. «И мы этого добились уже. Сейчас нет ощущения, что у нас можно проскочить на халяву. Спрос с подрядчиков очень высокий. При каждом расторжении контрактов я требую, чтобы в обязательном порядке применялись штрафные санкции. Или были обращения в суды. Чтобы не было такого: пришёл, попробовал, (не получилось), ну, ладно, и убежал. Как с нас жёстко требуют оплату выполненных работ, так и мы должны жёстко требовать выполнения обязательств по госконтрактам».