Мария Сыропятова 6,3 млрд руб. составят инвестиции ОАО «РЖД» на территории Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2021 году ОАО «РЖД» инвестирует в развитие железнодорожного сообщения в Пермском крае 6,3 млрд руб., что на 5% больше показателя 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Среди работ — продолжение реконструкций станций Дивья, Кухтым, Боковая, Тихая, Шестаки, Ярино, Пальники, Углеуральская. Также планируется проведение государственной экспертизы проектов строительства тяговых подстанций Няр и Ярино, реконструкции станции Соликамск-2. Начинается проектирование строительства вторых путей на участках Пальники — Дивья и Углеуральская — Няр. Продолжатся проектно-изыскательские работы в рамках развития Пермского железнодорожного узла. Среди них — мостовой переход через Каму со строительством железнодорожный путей примыкания к станциям Кабельная и Лёвшино.

Напомним, что стоимость строительства нового железнодорожного моста в Перми через Каму сейчас оценивается в 30–35 млрд. руб. Предположительно, мост соединит берега в районе микрорайона Камская Поляна и промзоны в районе ул. Соликамской.

Иными словами, мостовые пути будут присоединены к существующим линиям на перегоне Кабельная — Лёвшино (с устройством путевого поста на правом берегу р. Камы) и на перегоне Балмошная — Лёвшино (с устройством путевого поста — на левом). Протяжённость всего железнодорожного обхода — около 5 км, с мостовым переходом 1 км через р. Каму.

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