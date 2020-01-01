Елена Лодыгина журналист В Перми отменён аукцион на разработку проекта ремонта здания Заксобрания Проект реставрации планировалось разработать к 4 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление по эксплуатации административных зданий Пермского края 11 марта отменило определение поставщика на разработку научно-проектной документации на ремонт здания «Дома Советов», где размещаются краевое Законодательное собрание и органы исполнительной власти. Начальная максимальная цена контракта проекта реконструкции здания на ул. Ленина, 51 составила 2,9 млн руб.

Напомним, аукцион был объявлен 25 февраля 2021 года. Как указано в техническом задании, подрядчик должен был разработать проект устройства наружной гидроизоляции и капитального ремонта наружных стен подвала, отмостки вокруг здания, а также заняться благоустройством прилегающей территории.

В конкурсной документации сказано, что все предложенные подрядчиком объёмно-планировочные решения необходимо сохранить без изменений. А сам проект реставрации здания необходимо было предоставить заказчику до 4 октября 2021 года.

Отметим, что Управление по эксплуатации административных зданий Пермского края 11 марта отменило ещё один аукцион на ремонт облицовки фасада Органного зала на ул. Ленина, 51а с начальной максимальной ценой контракта 2,1 млн руб. .

Подрядчик в течение пяти дней с даты подписания контракта должен был получить в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия разрешение на проведение работ, согласование и соответствующие допуски. Все работы необходимо было выполнить до 15 июля 2021 года.

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