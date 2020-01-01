Елена Лодыгина журналист Ремонт фасада Органного зала в Перми оценили в 2,1 млн руб. Все работы должны быть выполнены в течение четырёх месяцев Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Управление по эксплуатации административных зданий 24 февраля объявило аукцион на ремонт облицовки фасада здания Органного концертного зала на ул. Ленина, 51а. Начальная максимальная цена контракта составила 2,1 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, в течение пяти дней с даты подписания контракта подрядчик должен получить в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия разрешение на проведение работ, согласование и соответствующие допуски. Лицо, осуществлявшее научное руководство этими работами и авторский надзор, в течение 90 рабочих дней должно предоставить в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края отчётную документацию, включая научный отчёт о выполненных работах.

При этом проведение ремонтных работ никак не должно мешать текущей деятельности учреждений. Все работы должны быть выполнены до 15 июля 2021 года.

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