Елена Синица В центре Перми произошли две коммунальные аварии Проходят восстановительные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

В домах на Комсомольском проспекте и ул. Луначарского начались работы по восстановлению водоснабжения после произошедшей аварии. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

В среду, 10 марта, в районе пересечения ул. Луначарского и Комсомольского проспекта был повреждён водопровод диаметром 300 мм. Причиной послужило проведение земляных работ, не согласованных с «Новогором». Аварийная бригада «Новогора» была вынуждена отключить повреждённый участок. Так, без воды остались несколько жилых домов, а также административных зданий, в их числе Пермский политехнический университет. Ремонт повреждённой трубы ведёт организация, по вине которой произошёл инцидент. Она же провела работы по уборке наледи.

Сегодня ночью в районе ул. Глеба Успенского произошла другая масштабная авария, без воды остались около 7000 человек. Под отключение попали десятки жилых домов, детский сад, поликлиника.

В результате без воды остались дома по адресам:

-ул. Г. Успенского, 16, 17, 12, 13, 15;

-ул. Куйбышева, 65, 59, 66, 62, 62а;

-ул. Краснофлотская, 16;

-ул. Елькина, 3 ЦТП;

-ул. Елькина, 3, 4;

-ул. Краснофлотская, 17, 19, 14а, 28, 15;

-ул. Куйбышева, 61, 51;

-ул. Механошина, 6;

-ул. Революции, 58а, 52б, 50, 52в, 48а, 48б, 48в, 60/1.

Вода с пониженным давлением подаётся на ул. Пушкина, 85; ул. Попова, 58; ул. Екатерининской,101 ЦТП; ул. Луначарского, 74а, б.

Напомним, что вчера в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв теплосетей на ул. Шахтёрской и ул. Декабристов.

Как отмечают в ПСК сегодня, в 6:00, компания завершила работы по устранению порыва тепловых сетей на ул. Шахтёрская и проспекте Декабристов в Индустриальном районе Перми. В настоящее время идёт заполнение системы теплоносителем, к 16:00 планируется выйти на нормативные параметры теплоснабжения. ПСК осуществляет подачу тепла по резервному трубопроводу.





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